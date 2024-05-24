DOLBY・WWF　企業ロゴ　 Tシャツ（2枚組）パンダ　ドルビー　キッズ

DOLBYとWWFの企業ロゴTシャツの2枚セットです。どちらもサイズはUS、YOUTHのM。大人の女性でもXSやSサイズの方は着られるかと思います。〈DOLBYDIGITAL〉映画や音楽の音響で有名な「DOLBY/ドルビー」の企業ロゴTシャツ・胸にDOLBYロゴ（画像2）・右袖にDOLBYマーク（画像3）・右裾にコピーライト（画像4）色：ネイビー着丈：53cm身幅：42cm〈環境保護団体WorldWildlifeFund:WWF〉パンダのマークでおなじみのWWFのTシャツ・よく見ると胸部分ピンクの「MUST」のロゴ部分、インクの凹凸でWWFのパンダが描かれています。（画像7）・右裾にWWFのパンダのタグ（画像8）・背中にもピンクのインクで英文プリント（画像9）色：ネイビー着丈：55cm身幅：40cmサイズは平置き採寸です。多少の誤差はご了承ください。若干の色褪せはありますが、生地はしっかりしています。古着にご理解のある方のみお願いいたします。猫がいる環境のため清潔を心がけ気をつけて梱包していますが、猫アレルギーの方や神経質な方はお控えいただくほうが良いかもしれません。梱包には再利用品を使用することがあります。



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