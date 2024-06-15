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コーチ オールドコーチ　ショルダーバッグ　ツートンカラー　オールレザー　本革　黒
商品番号 X42191066191
商品名

コーチ オールドコーチ　ショルダーバッグ　ツートンカラー　オールレザー　本革　黒
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎24時間以内発送　◎【送料込・おまとめ・即購入OK】【#renkaアパレル】ご覧頂いたお品物以外にも多くのお品物をお安く販売しております。お気軽にご覧ください。●商品情報OLDCOACH　オールドコーチCOACHコーチ　レザー切り替え　ショルダーバッグ　トートバッグ　バッグ　バック　鞄　ゴールド金具　チャーム　バイカラー　ツートン　ツートンカラー　21180▶︎サイズ:横　30cm縦　28cmマチ13cmベルト最長98cm▶︎カラー:黒ブラック　×ベージュブラウン▶︎素材:オールレザー　グラブタンレザー▶︎状態:目立った傷汚れなし使用上の細かなスレは多少ございますが、全体的にはかなりの美品になります♪▶︎購入先:大手オークションサイト鑑定済商品です。◉検品は大変、気をつけてしておりますが人が行っている為見落としがある場合があります。◉商品についてのお気づきの点がございましたら、ご連絡頂ければ、誠意持って対応させて頂きます。ご安心してお買い求め下さい♪
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