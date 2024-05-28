loewe ロエベ マフラー モヘア ブラウンです

◆商品状態：新品未開封◆購入時期：2023年6月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致しますロエベのモヘアマフラー(エッジにフリンジを施したモヘア＆ウールのスカーフ。)カラー：ブラウンです素材：モヘア50%、ウール48%、ポリアミド2%お手入れ方法：ドライクリーニングサイズ：約23×185cmスペイン製自分が使ってるもので撮影、発送するのはフィルムあり未開封品です。未開封品をお送りします。商品の取扱いに関しては、衛生管理に十分に配慮し、丁寧に梱包して発送します。出品内容をご確認の上、ご購入をお願い致します。コメントなしでも購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。



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