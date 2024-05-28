ACEGENE エースジーン　ビジネスキャリー　機内持込　エクブパンダブル機能

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この度はご覧頂きありがとうございます！はじめに皆さまと気持ち良く取引が出来るよう誠意を持って対応させて頂いております(^^)また周りにペット喫煙者をおりませんので安心してご購入して頂ければと思います♪◆商品【メーカー】ACEGENEエースジーン【カラー】ブラウン【サイズ】約cm高さ37横46縦22〜28※エクスパンダブル使用時【アイテム】ビジネスキャリースーツケース機内持込み可エクスパンダブル機能付き希少 レア◆状態使用2,3回のみで使用感少なく状態良好です♪※キャスター部分に擦り傷がありますので確認ください。◆商品説明エースジーンのビジネスキャリーケースになります♪カラーはダークブラウンで高級感があり他の人とあまり被らずお洒落かと思います！小型サイズで機内持込もでき、状況に応じてエクスパンダブル機能を使用して容量を増やすこともでき大変便利です。出張、旅行、仕事の際に如何でしょうか。送料無料！梱包について、プチプチで厳重に梱包後ダンボールに入れて発送致します。