美品　本革ESTNE エスティーヌショルダートート　2ウェイ

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素材：山羊革企画メーカー：プリンセストラヤ製造：中国製サイズ：32×19×13cm重さ：730g底鋲付き説明 ダコタを手掛けるプリンセストラヤのオリジナルブランドの「ESTINE（エスティーヌ）」。上品さやエレガントな女性向けのアイテムを発信しています。 ナチュラルな風合いを活かしつつも、ゴート（山羊）革の上品な艶感が、大人の女性にふさわしい洗練されたカジュアル感を演出。使う程に艶が増しエイジングを楽しめます。シンプルながらも、均整のとれたデザインと、丁寧に仕上げられたレザーのタッセルが、ほんのりクラシカルな印象に。 スリムな隠しマグネットで楽々開閉。あおりポケットは出し入れの多い小物の収納に便利。メインファスナーも口開きが良くたっぷり収納。底鋲付きでバッグを置いても倒れず、自立してくれる◎。 ２ＷＡＹタイプでシーンや服装、用途に合わせてハンドバッグとショルダーバッグの使い分けが可能♪機能的で整理しやすく、普段使いやお出かけ・旅行にもオススメ♪デザイン、革質、使い勝手など細部までこだわりの感じられる2WAYバッグです。発送の際は折り畳んでの発送となりますのでご了承下さいませ。サイド：小物ファスナーポケット１あおり前面：小物オープンポケット２（内１つはマチ付）本体内部:ファスナーポケット１背面：ファスナーポケット１素材···山羊革カラー···ブラウン種類···その他ショルダーバッグ素材···その他レザー(本革)