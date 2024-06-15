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- 新品 ローズティアラ♡ 2way オフショルトップス 46 大きいサイズ
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商品詳細
#まうんてんレディース↑アパレル随時更新予定ですのでお立ち寄りください【商品説明】●ブランドRoseTiaraローズティアラオフショル ブラウス シャツ高級感 エレガンス ●カラーピンク●サイズ大きめの46ですので、46～50のサイズ感です。脇下胸幅60着丈70袖丈7分袖58●素材コットン72%ポリエステル28%【商品内容、状態】目立つ汚れ、傷などなく美品になっております。
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