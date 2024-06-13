Leilian レリアン 刺繍 Tシャツ カットソー 半袖 綿 コットン M

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商品詳細
金と銀の糸で施された鳥の刺繍がとてもかわいいカットソーです。〖ブランド〗Leilianレリアン〖サイズ〗9M〖カラー〗黒ブラック〖素材〗綿100%〖状態〗◎目立った傷や汚れなし喫煙者・ペットはおりません。梱包によるしわはご容赦ください。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼他にもたくさん出品しております。#あめの服一覧はこちら✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼23区自由区IENAUNTITLEDCADUNEDrawerが好きな方にもおすすめです。春服夏服秋服かわいいトップスサイドスリット
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