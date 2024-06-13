AE2569 AERO POSTALE 半袖Ｔシャツ ブルー レディース Ｓ

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商品詳細
AE2569AEROPOSTALE半袖ＴシャツブルーレディースＳポス状態:プリントに汚れがあります。サイズ：S素材：コットン100実寸サイズ（おおよそ）身幅約36着丈約55肩幅約37袖丈約9裄丈約出品者管理用[AE2569]●商品はUSEDですが極力綺麗な状態にしての発送を心掛けております！●古着の為、多少の汚れの見落としがある場合があります。●環境により、写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。ご了承くださいませ。
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