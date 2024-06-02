【リネン100％】Frank\u0026Eileen　BARRY　ストライプシャツ　麻

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Frank\u0026Eileenのブランド創設時から続く定番シャツ「バリー」。2009年のファーストコレクションから登場したバリーは、ウエストがシェイプされた細身のシルエットがポイントです。表記はXXSですが、日本サイズですとSサイズ相当になります。下記の実寸値を参考になさってください！白地に薄いブルーのストライプです。【ブランド】Frank＆Eileen フランク＆アイリーン【アイテム】長袖シャツ スキッパーシャツBARRYバリー【サイズ】 着丈60 身幅43 肩幅36 袖丈58※平置きの実寸となります。素人の採寸の為多少の誤差は予めご了承ください。【色】ホワイト ブルー 白 青目立つ傷や汚れは見当たりませんが、中古品になりますのでご理解頂ける方のご購入をお待ちしています。テイスト・シーン...キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ素材...リネン(麻)