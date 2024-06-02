美品 ヒステリックグラマー ヒスガール Tシャツ 黒

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商品詳細
ヒステリックグラマーのTシャツになります。かわいい1着、美品です。お探しだった方はこの機会にどうぞ。サイズ 表記なし肩幅 33.5cm身幅 42.5cm着丈 56cm袖丈 17.5cmキズ、汚れもなく美品です。他にも出品しておりますのでどうぞご覧下さい。アメカジ古着女子レディースラメプリントヌードエロノーバディノーズ両面プリントバックプリント
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