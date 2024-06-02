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美品 ヒステリックグラマー ヒスガール Tシャツ 黒
商品番号 M80650184610
商品名

美品 ヒステリックグラマー ヒスガール Tシャツ 黒
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒステリックグラマーのTシャツになります。かわいい1着、美品です。お探しだった方はこの機会にどうぞ。サイズ　表記なし肩幅　33.5cm身幅　42.5cm着丈　56cm袖丈　17.5cmキズ、汚れもなく美品です。他にも出品しておりますのでどうぞご覧下さい。アメカジ古着女子レディースラメプリントヌードエロノーバディノーズ両面プリントバックプリント
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