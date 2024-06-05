希少✨Lサイズ レオナール　花柄　カットソー　黒　長袖

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■アイテムLEONARDレオナール 花柄 カットソー 40号 Lサイズ 黒ブラック 長袖■サイズLサイズ肩幅：38cm身幅：44cm袖丈：56cm着丈：58cm平置き実寸。着画はお断りいたします。■状態・中古品のため、多少の使用感はありますが、大きく目立つ傷や汚れはありませんのでまだまだご使用いただけます！・一部、極微細な毛羽立ちがありましたので、該当箇所を青丸で囲っておきました。・状態の詳細については画像をご確認お願い致します。■カラー黒地に花柄（ピンク、青、紫、緑）■素材綿（コットン）100%■購入先・ブランドリユース店・日本流通自主管理協会加盟店(AACD)・質屋・古物市場・ストア商品・鑑定済み商品・その他ネット購入・不要になった私物など■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。柄・デザイン···花柄袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬090200950071