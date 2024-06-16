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スピックアンドスパン　カットソー(F)濃紺　トップス　薄手　伸縮性あり
商品番号 B94024494276
商品名

スピックアンドスパン　カットソー(F)濃紺　トップス　薄手　伸縮性あり
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,361 円
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商品詳細

a3739V1✨こちら【1点物】なので早い者勝ちです✨即購入OKです(о´∀`о)値引き交渉大歓迎❣️安心・安全な匿名配送で発送いたします❣️⭐️フォロー、フォロワー割り始めました⭐️最大500円引き(詳細はプロフィールにてご確認ください♪)☆いち☆の商品一覧こちらから→#☆いち☆商品一覧【ブランド】SPICKANDSPAN【商品説明】カットソー長袖薄手伸縮性あり【カラー】濃いネイビー【サイズ】Fサイズ写真最後に平置き採寸表がございます。素人採寸ですので誤差がございます。ご了承の程よろしくお願いしますm(__)m※必ず採寸表をご確認の上ご購入お願いいたします。【商品状態】目立った傷や汚れなし使用感はございますが、まだまだ着用いただける商品です。古着の為ご理解頂ける方でよろしくお願いします！当店では、春・夏・秋・冬物のお洋服の取扱い小さい　ビッグサイズ　オーバーサイズ　ゆるふわ　ゆるダボ　韓国ファッションなどのスタイルがお好きな方レディース　メンズ　キッズ　フェミニン　ワンピース　スカート　パンツ　ニット　パーカー　Tシャツ　デニム　ジャケット　コート　ユニセックス　ジェンダーレス　古着　ふるじょ　などいろいろな商品を取り揃えております^-^・コンパクトに畳んでの発送となりますのでシワはご了承下さい。・厚い商品は圧縮袋、ジップロックを使用して発送いたします。・細心の注意を払い検品を行っておりますが、人間が検品や梱包をしておりますので、気が付かない汚れなどがございますm(__)m・古着は使用感や汚れなど細かいダメージ・使われていた方の匂いなどがありますので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。・写真はお使いの端末により、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承下さい。
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