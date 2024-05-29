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- 希少 90s GIVENCHY ジバンシィ シースルー ベロア トップス モード
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商品詳細
GIVENCHYのシースルートップスになります。東レディプロモードのGIVENCHYライセンス品になります！オパール加工が施されておりロゴが少し浮き上がって見えます。総柄がとってもオシャレな一着です♪ブランドジバンシーカラーブラック素材地組織ポリエステル 100%パイルレーヨン 100%生産国不明年代90'sコンディション目立った傷や汚れなくまだまだ着用頂ける状態です！商品サイズ表記 M実寸(平置き)着丈 約53cm肩幅 約36cm身幅 約40cm袖丈 約21cm
http://narcologia.ru/goods/browse505891.html
http://narcologia.ru/goods/revamp613522.html
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