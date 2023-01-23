新品未開封】定価6500円 ストライプニットトップス マーメードブルー ...

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柄・デザイン···ストライプカラー···グリーン袖丈···半袖季節感···春、夏、秋定価6500円rady参照ストライプ配色がコーデのアクセントになるデザイン♡リブ編みニットでテンションが有って着心地バツグン♪シャリっとしたタッチのリブニットで、季節問わず着ていただける素材感です♡【ディテール】ファスナー：無裏地：無生地の透け感：無ポケット：無【アテンション】この製品はニット製品の為、素材の特性上着用の際、毛玉が出来る可能性がございます。お手入方法/着用方法など付属のアテンションに記載がございます。洗濯表示含め必ずご確認の上、お取り扱い下さい。