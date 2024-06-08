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しっかり生地で透けない！サーフボードTシャツ Mサイズ ブラック STUSSY★☆Instagramで大人気のサーフブランドLUSSOSURF®︎の商品です☆★SurfboardTeeカラー……Blackサイズ……S着丈66cm身幅48cm肩幅52cm袖丈19.5cmM着丈68cm身幅50cm肩幅52cm袖丈20.5cmL着丈70cm身幅54cm肩幅54cm袖丈22cm※多少の誤差はご了承ください。素材……Cotton100%LUSSOSURF®︎オリジナルデザインのTシャツ☆素材には透けにくさと柔らかさにこだわった8オンスの肉厚コットンを使用★フロントにはサーフボードを持ったBearがプリントされております☆サイズ感は比較的ゆったりした作りとなっております★ユニセックス仕様となっておりますので、男女問わずご着用頂けます☆#LUSSOSURF#lussosurf#ルッソサーフ#Tシャツ#白Tシャツ#半袖#トップス