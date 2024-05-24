HYSTERIC GLAMOUR×NEW YORK DOLLS コラボタンク

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商品詳細
ヒステリックグラマーとNEWYORKDOLLSのコラボプリント。バンド好きな人に着てもらいたいです。しわくしゃですが着用は2〜3回のみです。着丈56身幅32首の開き(縦)15首の開き(横)20綿100%テレコリブ
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