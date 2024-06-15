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《本日限定価格！》新品未使用　希少！　イッセイミヤケ　me ウェーブ　トート
商品番号 K27905797693
商品名

《本日限定価格！》新品未使用　希少！　イッセイミヤケ　me ウェーブ　トート
ブランド名 ミーバイイッセイミヤケ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。※購入前に自己紹介文をご覧ください※⭐︎新品未使用　正規品　希少！　イッセイミヤケ　meトートバッグ⭐︎レア　sample青　フェルト　大容量プリーツ　ウェーブ新品未使用品です！ロイヤルブルーが鮮やかなトートバッグです！マチもあり、たくさん収納できます♪サンプル品のため、珍しいデザインです！ぜひご検討ください^_^カラー···ブルートートバッグ種類···トートバッグ特徴···A4サイズ収納可(大容量)
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