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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。※購入前に自己紹介文をご覧ください※⭐︎新品未使用 正規品 希少！ イッセイミヤケ meトートバッグ⭐︎レア sample青 フェルト 大容量プリーツ ウェーブ新品未使用品です！ロイヤルブルーが鮮やかなトートバッグです！マチもあり、たくさん収納できます♪サンプル品のため、珍しいデザインです！ぜひご検討ください^_^カラー···ブルートートバッグ種類···トートバッグ特徴···A4サイズ収納可(大容量)
http://narcologia.ru/goods/Addict625318.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis823644.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric75645.html
《本日限定価格！》新品未使用 希少！ イッセイミヤケ me ウェーブ トート
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