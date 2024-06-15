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新品ツモリチサト牛革がま口ハンドバッグ
商品番号 O92860700895
商品名

新品ツモリチサト牛革がま口ハンドバッグ
ブランド名 ツモリチサト
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ツモリチサトの濃いブラウンのがま口ハンドバッグです。新品未使用です。サイズ　幅38高さ23底のマチ20cm素材　牛革外にがま口ポケット２つ中にオープンポケット２つ、ファスナーポケット１つ。手持ちと肩掛けもできます。購入時の不織布袋に入れて包装致します。素材···牛革(本革)カラー···ブラウン
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