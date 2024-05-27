Michael Kors トート　バッグ

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商品詳細
バッグは2020年に御殿場アウトレットにて新品で購入したものです。使用頻度が低いため、バッグに傷や汚れはありません。ほとんどクローゼットの中に置いてありました。保証書と説明書が付属します。
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