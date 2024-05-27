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Michael Kors トート　バッグ
商品番号 E26772365947
商品名

Michael Kors トート　バッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バッグは2020年に御殿場アウトレットにて新品で購入したものです。使用頻度が低いため、バッグに傷や汚れはありません。ほとんどクローゼットの中に置いてありました。保証書と説明書が付属します。
http://narcologia.ru/goods/procurement809733.html
http://narcologia.ru/goods/message267627.html
http://narcologia.ru/goods/kindness570505.html
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