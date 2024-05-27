genten ゲンテン トートバッグ トスカ レザー ヌメ革

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素材···綿(キャンバス/帆布)、レザー(本革)カラー···ブラウン柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)ご覧いただきありがとうございます✨気になることやご質問があればお気軽にコメント下さい！！値下げ交渉も大丈夫です◎○アイテムgentenゲンテントートバッグハンドバッグショルダーバッグワンショルダートスカ肩掛け肩がけレザー本革ポーチ付き人気型レディースカジュアル高級 シボ革 シュリンクレザー中の仕切りは取り外し可能○サイズタテ26cmヨコ32〜45cmマチ12.5cmハンドル44cm高さ21㎝肩掛け可能です平置き実寸。着画はお断りしています。○状態写真をご確認ください。シミが所々ありますが、まだまだ使って頂けます。革の味わいが出ています。○カラーブラウン茶色○素材レザー 本革 革 シボ革 シュリンクレザー○付属品ミニカードケース （1枚目の写真）✴︎購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。○配送簡易包装にて即日、またはなるべく早く発送致します。遅くなる場合はコメントにてお知らせします。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。✨✨他にも色々取り扱っています。✨✨ 良かったらご覧になって下さい。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。050820