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【本革パイソン】蛇革のミニポシェットポーチ　ストラップ着脱可
商品番号 L97726082131
商品名

【本革パイソン】蛇革のミニポシェットポーチ　ストラップ着脱可
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クールなダークブラックの蛇革のミニポーチです♡バッグの中の小物を入れたり、お財布代わりにもお使いになれます◎オフィスでのランチタイムや貴重品だけ持ち歩きたい時にも、本革の良さも楽しめるオトナ可愛いアイテムです♪実はサイズが便利過ぎて、色違いを幾つか持っているのですが、この度こちらのダークブラックと、ローズピンクを出品させて頂きます^-^※ストラップご不要な方は@1,000円お値引きさせて頂きますのでコメントにてご連絡ください！定価¥38,000位だったかと思います。素材···本革カラー···ブラック#パイソン　#お財布ポーチ　#ポーチ　#ポシェット#ローズピンク　#ブラックカラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/manufacture82241.html
http://narcologia.ru/goods/seamless49329.html
http://narcologia.ru/goods/rouge431910.html
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