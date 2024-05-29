

本革パイソン】蛇革のミニポシェットポーチ ストラップ着脱可 - www ...



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クールなダークブラックの蛇革のミニポーチです♡バッグの中の小物を入れたり、お財布代わりにもお使いになれます◎オフィスでのランチタイムや貴重品だけ持ち歩きたい時にも、本革の良さも楽しめるオトナ可愛いアイテムです♪実はサイズが便利過ぎて、色違いを幾つか持っているのですが、この度こちらのダークブラックと、ローズピンクを出品させて頂きます^-^※ストラップご不要な方は@1,000円お値引きさせて頂きますのでコメントにてご連絡ください！定価¥38,000位だったかと思います。素材···本革カラー···ブラック#パイソン #お財布ポーチ #ポーチ #ポシェット#ローズピンク #ブラックカラー···ブラック素材···本革