美品！正規品　ルイヴィトン　チェルシー

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商品詳細
横浜高島屋で購入・目立った傷なし・汚れなし・擦り減りなし・傷みなし・剥がれなし品番 TH0036かなり美品になります。購入時に付いていた袋も同梱致します。偽物交換防止のため返品はお受けできません。カラー···ブラウン#ルイヴィトン#チェルシー#ダミエ
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http://narcologia.ru/goods/diamond341358.html
http://narcologia.ru/goods/approximate308020.html
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