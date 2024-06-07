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プラチナ ブルートパーズ ネックレス 11月 1.754ct ソーティング付き
商品番号 H76877553496
商品名

プラチナ ブルートパーズ ネックレス 11月 1.754ct ソーティング付き
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 28,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Pt900/Pt850　ブルートパーズ　ネックレス　ジュエリー日独宝石研究所ソーティング付き11月誕生石→#ZIPANGジュエリーの一覧はこちら→#ZIPANGトパーズジュエリーの一覧はこちら◆材質Pt900（ペンダント）ブルートパーズ：1.754ctダイヤモンド　：0.09ct◆ペンダントサイズ約1.7ｇ　縦：約15mm　×　横：約11mm◆チェーン約1.4ｇ　Pt850　45cm　スライドアジャスター付きチェーンチェーンは、スライド式で長さの調整が可能ですので、お好みの長さに合わせて身に着けていただけます。◆付属品ネックレスケース日独宝石研究所ソーティングご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、新品になります。ご購入の前に必ずプロフィールを必ずお読みください。配送時には、ケースに入れて厳重に梱包してお送りいたします。ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。他にもジュエリーを出品しています。こちらから画面を開いて、新しい順に検索条件を変更してご覧ください。→#ZIPANGジュエリーの一覧はこちらZIPANG＊5037#ジュエリー#ネックレス#ペンダント#プラチナ#ブルートパーズ
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