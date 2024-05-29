美品　ルイヴィトン　モノグラム　ヴァヴァンPM

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商品詳細
ヴァヴァンPMです。すでに生産が終了している廃盤商品です。通勤に一回使用。往復1時間程度極美品です。ほとんど使用せずに保管しておりました。角や中身は綺麗な状態です。内側緑のシールは剥がし忘れてたいました。なので、間違いなく、きれいです。日本橋高島屋本店で購入サイズ：約W21×H21×D8.5cm二万円お値下げさせて頂きました。
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