✨新品✨限定 PRADA プラダ ノベルティ ショルダーバッグ 即日发送 ...

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ご覧いただきありがとうございます!直接購入OK(#^.^#)✨新品未使用早い者勝ちでお願いします。Pradaプラダスマホショルダーナイロンポーチブラックサイズバック縦約 約16cm横約 約21cmマチ 約6cmポーチ縦 約13cm横 約9cmショルダー約110cm(調節可能)★専用袋/タグ付き/カード海外のセレクトショップにて購入したノベルティバックです。プレゼント用に幾つかこちらでお譲り頂きましたが、使用の機会が無くなりましたので出品させて頂きました。査定書は証明として載せているため発送、発行は行っておりませんのでご了承ください。実物の写真です、安心で購入することができます。ブランド販促用のノベルティ品ですので、ブティックで製品として売られているものと同等のクオリティをお求めの方はご購入お控えください。自宅保管になりますので気になさらない方ご購入よろしくお願い致します。#PRADA#プラダ