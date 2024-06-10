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A BATHING APE BAPE デザイン Tシャツ アベイシングエイプ 猿
商品番号 L77544707804
商品名

A BATHING APE BAPE デザイン Tシャツ アベイシングエイプ 猿
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 1,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ表記S身幅43着丈60人気のABATHINGAPEBAPEデザインTシャツカラーはネイビー系ほどよくゆるめのシルエットシンプルで合わせやすく、どんなスタイルのコーデにも使えます。この機会に是非いかがでしょうか？状態→一箇所ロゴにスレやボディに使用感ございますが、その他全体的に状態良好です。AAPEAPEEベイプトレンドのアウトドアスタイル、adidasスウェットトレーナーパーカーコーデュロイパンツTシャツナイロンコーチジャケットキャップやNIKEスキニージョガーデニムパンツスニーカーなどと合わせてのスポーツMIXスタイルなどにもオススメです。90sなどビンテージ古着MIXやストリート個性派ファッション個性的でオシャレが好きな方にもオススメです。ユニセックスで着用できると思います。女性がビッグシルエットやオーバーサイズで着ても可愛いと思います。念のため神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。
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