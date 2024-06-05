90's TANKTOP

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【商品名】90'sTANKTOP【size】M着丈59身幅41【素材】COTTON100%【商品状態】美品です。※ヴィンテージ商品ということをご理解いただいた上でご購入お願い致します。#珍しいヴィンテージ商品ご質問、ご不明な点があれば気軽にコメント下さい。※落札後24時間以内にご連絡無い場合、また落札後2日以内に入金ない場合キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。※買い付け期間は商品の配送が遅れます。詳しくはプロフィールに記載してあります。よろしくお願い致します。カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏