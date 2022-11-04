ツモリチサト　ヒール柄　シルクシアートップス

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サイズ2目立った汚れや穴などはなく、状態はいいと思います。クリーニングに出して保管しておりましたが、首周り内側に少し汚れが残ってしまいました。外からは分からないので、着用には差し支えございません。肩幅：ラグラン身幅：43着丈：63色味が素敵で可愛いですよ