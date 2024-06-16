INGEBORG/インゲボルグ/袖無しブラウス/花柄/ベスト/カットワーク

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INGEBORG/インゲボルグボーラレース袖無しブラウスタンクトップ/ベストデッサンのような花柄が素敵なベストです。前開きで後ろ身頃の裾はゴムが入ってます。胸元の花のモチーフも素敵です。カットワーク調のレースです。ワンピースやロングスカートと相性抜群です。ブランドタグ、襟に汚れあります。ほかは、ほつれ等も見受けられず、綺麗です。◆カラー：白と紺色◆サイズ：9号(M)*着丈：約49cm*身幅：約44cm*肩幅：約34cm*裾周り：約41cm*は、平置きで測定。素人計測です。参考までに。誤差ご了承ください。☆説明内容に不足がある場合や質問はお気軽にどうぞ。☆目立つ汚れ、ほつれなど確認できませんが、見落としあった場合は、すみません。☆中古の為、神経質な方、少しでも気になる方はご遠慮ください。☆即購入大歓迎です。他にも、出品中です。よろしければ、覗いてください。#mukyo21商品一覧☑️で、販売中のみ表示されます︎︎︎︎☺︎★配送の方法をメルカリ便で選択しておりますが、送料の関連で梱包後にゆうパケットへ変更する場合あります。ゆうパケットへ変更した場合到着まで、5日から1週間かかる場合もありますが、御理解よろしくお願いしますm(__)m☆梱包資材再利用、簡易包装で発送します。素材...コットン袖丈...袖なし柄・デザイン...花柄