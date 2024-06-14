希少　レトロ　トランプ柄　ハート　スペード　オーバーサイズ　UNISEX

希少 レトロ古着 トランプ柄 ハート スペード オーバーサイズ生産国 日本素材 レーヨン100%素人採寸肩幅52身幅59着丈 前70後76袖丈60希少 激レア 一点物◎トランプ柄 デザイン性 雰囲気抜群◎オーバーサイズ ユルダボファッション◎男女区別なく着用UNISEX◎オリジナルファッション楽しんで下さいシャツ、半袖、アロハシャツ#masaシャツレディース半袖長袖#レディースmasa目立った傷や汚れも無く古着にご理解ある方でしたら問題なく着用して頂けます些細なご質問でも遠慮なく納得されるまでして下さいませフォロー割開催中◎コメントお待ちしてます004-040-1



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