  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
LOUIS VUITTON★トータリー★美品
商品番号 C38955694828
商品名

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 44,520 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

LOUISVUITTONのトートバッグです。トータリー、モノグラム8年前くらいに京都高島屋のヴィトンで購入しました。ここ5年ほどはほぼ使用していないですが中にクッション入れて形保っていたので型崩れもベタつきもありません！底の部分も綺麗ですし角スレもないです(^^)とっても大切に使用、保管していたので状態はいいと思います！横　　約40cm縦　　約30cmマチ　約15cmファスナー付きで中もかなりしっかりと荷物入ります。内ポケット　3サイドポケット　2付属品は保存袋あります。
http://narcologia.ru/goods/composite638054.html
http://narcologia.ru/goods/capitation986908.html
http://narcologia.ru/goods/providence212694.html

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
美品LOUIS VUITTON | labiela.com

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
ルイヴィトン ヴィトン 美品 ミニアマゾン アマゾン ショルダーバック | フリマアプリ ラクマ

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
LVルイヴィトンモノグラム女性用Louis Vuittonショルダーバッグ送料込 ...

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
美品 ルイヴィトン モノグラム　ダヌーブ　ショルダーバッグ　斜め掛け 男女兼用 | フリマアプリ ラクマ

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
美品！LOUIS VUITTON ダミエ 三つ折り財布 ルイヴィトン | labiela.com

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
LOUIS VUITTON （ルイ・ヴィトン）Ｍ40235 クルーズライン ビュルＭＭ ...

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
美品Louis Vuittonルイヴィトン ダミエポルトフォイユゾエ三つ折り財布 ...

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
ルイヴィトン 美品 2wayレザーハンドバッグ フラワージップドトートPM ...

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
美品 ルイヴィトン モノグラム　ダヌーブ　ショルダーバッグ　斜め掛け 男女兼用

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
美品 ルイヴィトン キーケース 6連 モノグラム ポシェット6クレ 希少 ...

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
極美品✨ルイヴィトン ポルトモネロン コインケース モノグラム 丸型 ...

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
ルイヴィトン 美品 2wayレザーハンドバッグ フラワージップドトートPM ...

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
美品Louis Vuittonルイヴィトン ダミエポルトフォイユゾエ三つ折り財布 ...

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
未使用同様美品♥LOUIS VUITTONルイヴィトン　モノグラムパンプス36

LOUIS VUITTON★トータリー★美品
LOUIS VUITTON (ルイ・ヴィトン) モノグラム ポルトフォイユ・ジャンヌ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru