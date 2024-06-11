LOUIS VUITTON★トータリー★美品

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商品詳細
LOUISVUITTONのトートバッグです。トータリー、モノグラム8年前くらいに京都高島屋のヴィトンで購入しました。ここ5年ほどはほぼ使用していないですが中にクッション入れて形保っていたので型崩れもベタつきもありません！底の部分も綺麗ですし角スレもないです(^^)とっても大切に使用、保管していたので状態はいいと思います！横 約40cm縦 約30cmマチ 約15cmファスナー付きで中もかなりしっかりと荷物入ります。内ポケット 3サイドポケット 2付属品は保存袋あります。
http://narcologia.ru/goods/composite638054.html
http://narcologia.ru/goods/capitation986908.html
http://narcologia.ru/goods/providence212694.html
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