【新品未使用】サマンサタバサ バッグ

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サマンサタバサのハンドバッグです。購入したものの、使用する機会が無かったため出品します。1度も使用していないため新品未使用の美品です。この秋冬にいかがでしょうか。●注意事項●・箱や紙袋は付きません。本品のみです。・傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。ご質問や不明点がございましたら、どんな些細なことでも結構ですのでお気軽にお尋ねください。#サマンサタバサ#サマンサベガ#バッグ#可愛い#デート#ピンク#ボア#モコモコ#チェック柄#チェック#サマンサ#推し活#ショルダーバッグ#ハンドバッグ