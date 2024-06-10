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プリマクラッセ　新品未使用ショルダートートバッグ
商品番号 Y48001972178
商品名

プリマクラッセ　新品未使用ショルダートートバッグ
ブランド名 プリマクラッセ
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。プリマクラッセPRIMACLASSE地図柄タグ付きショルダーバッグ　保管袋あり定番人気の地図柄がオシャレなPRIMACLASSEプリマクラッセのショルダーバッグトートバッグです。男女問わずユニセックスでお使いいただけます。日本がど真ん中にあるのは貴重になります。船も見切れを含めると2隻入っており、こだわりのあるプリマクラッセとなっています。商品説明ユニセックス(男女兼用)ブランド：プリマクラッセPRIMACLASSE　カラー:ベージュ、ブラウンサイズ:cm幅：約36高さ：約25奥行：約11.6ハンドル高さ：約40ショルダー：約90#プリマクラッセ#トートバッグ
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