新品！大人気売れ筋商品！フラワー　マフラー　花柄　ストール　大人綺麗　上品

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ご覧いただき有難うございます♪大人気完売商品！※完売次第終了となりますのでお早めにご検討宜しくお願い致します。★★プレゼント★★に是非(❁´◡`❁)♡喜ぶこと間違いなし♪♪今季インスタでも大人気でトレンドのマフラー♡北欧風な雰囲気が華やかで上品さがありパーティや結婚式の二次会デートや婚活ファッションにもおすすめです♪お花をモチーフにしていてとっても品がありお洒落♪めちゃめちゃ肌触りが良いんです♡しっかりとした生地なので防寒対策にも！ふわーっと巻いてストールにも！首元にぐるぐると巻いてマフラーで！座った時に足元にかけて膝掛けやブランケットとして！使い方いろいろあり便利です♪ブランケットとしては冬場だけでなく、夏場の冷房による冷えの対策に！毛羽立ちがあまりないので、オールシーズン活躍します♪4種類色違いありますのでぜひご覧ください♪★新品未使用！！★送料無料・即購入OK【カラー】ピンク※グレー・ブラウン・ネイビーもご用意あります。お気軽にお申し付けください♪【サイズ】190cm×65cm【発送方法】安心のらくらくメルカリ便※他にもメンズ✴︎レディースファッション続々販売しております♡ ↓↓↓ぜひご覧くださいませ(°▽°)♡★☆★☆『 #saaa♡fashion 』☆★☆★◎注意事項◎※自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください(._.)(ペット、喫煙者なし)※当商品の中にはノーブランド・海外輸入品も多数ご用意しております。※画面上の色は実物と多少異なって見える場合があります。※出品のサイズと実際のタグが違う事がありますが実寸サイズは同じです。※出品前に必ず検品しておりますが、海外製品のため国内産のものよりも小さな汚れ、ほつれや縫製が甘いことがございます。※気になることがあれば気軽にコメントいただきご納得頂いてからご購入お願い致します♪#マフラー#ストール#ブランケット#膝掛け#レディース#大判ストール#厚手#防寒#花柄#フラワー#カラフル#大人#大人綺麗#可愛い#上品#おしゃれ#ふわふわ#さらさら#気持ちいい#あったか#グレー#ネイビー#ピンク#ブラウン#クリスマス#クリスマスプレゼント