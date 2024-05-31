✨ Ungrid アングリッド バックオープンデザインブラウス ピンク



バックオープンデザインブラウス



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※即購入OKです。《フォロー割》このアカウントをフォローしたら・1000円〜4999円:100円引・5000円〜9999円:200円引・10000円〜:300円引〜999円の商品に関してはフォロー割除外品とさせてください。《リピーター割引》フォロワー様でリピーターの方は200円引※すべての割引が併用可能です。※商品購入前にコメント欄に『〇〇割希望』とコメントを下さい。※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承下さい。商品説明Ungridアングリッドバックオープンデザインブラウス色 ピンクバックスタイルは大きくスリットデザインを施したブラウススリーブはたっぷりとしたボリューム感でシルエットもかわいい1枚。当ショップの扱う古着はすべて1点限りです。古着ならではの一期一会の出会いを大切に、この機会を逃さないようにして下さい。●サイズ：タグ表記Fバスト134cm/着丈74.5cm/袖丈59cm/肩幅54.5cm/計量約358g●状態：汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮願います。商品に関しまして、注意を払い正直に申しておりますが、小さな見落としなどある場合もございます。ご了承くださいませ。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、コート、ブルゾン、レザー、デニム、パンツ、ワーク、バッグ、アクセサリー、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品していますので、気になるところがあれば、お気軽にご相談ください。S122#yukku_market6999