プラージュpIage RIAMバンドゥーベアトップ36パッド付きベアトップ新品 ...

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柄・デザイン...無地カラー...ホワイトカップ...カップあり季節感...春,夏,秋,冬9900円新品未使用サイズ36華奢な方、バストのサイズが小さめの方はぴったり綺麗に着られます白はとても使いやすくて気に入って3枚同じものを購入しましたが結局2枚しか使っていないので、1枚は新品のうちに出品しますお値下げ不可