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ラルフローレン　長袖ダンガリー　デニムシャツ　カラーポニー刺繍　コットン100％
商品番号 J37823638777
商品名

ラルフローレン　長袖ダンガリー　デニムシャツ　カラーポニー刺繍　コットン100％
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,481 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレンのダンガリーシャツです。胸にポニーの刺繍あり右前ウエストあたりに少し色褪せがありますが目立つものではなく程よいused感で味があっていい感じです。全体的には状態は良いです。○サイズSP（日本サイズMくらい）肩幅約42cm身幅約52cm袖丈約56cm着丈約70cm○綿100%丈が長めでゆったりしていますので羽織物としても着ていただけます。流行なく長く着ていただけると思います。柔らかくて着心地はとても良いです。
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