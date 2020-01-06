セリーヌ ヴィンテージ マカダム ショルダーバッグ ポシェット 美品

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主素材 ヴィンテージPVCサイズ 持ち手107cm.マチ4.5cm.高さ17.5cm.幅24.5cmカラー ベージュブラウンレザー ハイブランドリユースショップ購入正規品購入時の個人情報を削除した納品書もお付け致します。状態は裏面PVCにやけ、レザー部スレ、チャックはげ、中身チャック裏ダメージがございますが中は綺麗でまだまだ使用可能な商品です。年代を考慮すると美中古品だと思います。画像をご確認の上ご納得されてからのご購入宜しくお願い致します。