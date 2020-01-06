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セリーヌ ヴィンテージ マカダム ショルダーバッグ ポシェット 美品
商品番号 K22676085627
商品名

セリーヌ ヴィンテージ マカダム ショルダーバッグ ポシェット 美品
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 4,284 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主素材　ヴィンテージPVCサイズ　持ち手107cm.マチ4.5cm.高さ17.5cm.幅24.5cmカラー　ベージュブラウンレザー　ハイブランドリユースショップ購入正規品購入時の個人情報を削除した納品書もお付け致します。状態は裏面PVCにやけ、レザー部スレ、チャックはげ、中身チャック裏ダメージがございますが中は綺麗でまだまだ使用可能な商品です。年代を考慮すると美中古品だと思います。画像をご確認の上ご納得されてからのご購入宜しくお願い致します。
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