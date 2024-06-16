美品】シャネル CHANEL シルク ワイドパンツ 希少 ココマークボタン ...

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ご覧頂き有難うございます！こちらはUSED品の出品になります！是非最後までご覧下さいm(__)m⚪商品名シャネル CHANEL シルク ワイドパンツ ココマーク ココマークボタン ベージュ系 シルク100%希少デザイン レア 美品⚪ブランドシャネル CHANEL⚪サイズ 38・表記サイズ 38・ヒップ幅：約47cm・股上 ：約23cm・股下 ：約69cm・わたり幅：約24cm・裾幅 ：約24cm・総丈 ：約92cm※平置きで採寸しております。多少の誤差がある場合がございます。⚪カラー・素材ベージュ系 シルク100%⚪コンディション 【A】時代を超えて世界中の女性たちに愛され続けているブランド『シャネルCHANEL』上品な艶のある、柔らかでナチュラルな風合いのシルク地を使用したワイドパンツ。ココマークボタンがアクセントのデザインで、これからの季節に活躍するシルク素材！着用感も少なく美品になると思います！この機会に是非どうぞ！3年前にCHANEL心斎橋で購入した正規品ですのでご安心下さいませ。仕様：裏地なし、フロントボタン・ファスナー、サイドポケット、ヒップポケットイタリア製シャネル株式会社・ホームクリーニング済み【S】ほぼ新品、極美品【A】使用感少なく、状態の良い商品【B】使用感はありますが、目立つダメージや大きな汚れがない商品【C】使用感があり、多少のダメージがある商品【D】使用感があり、大きなダメージがある商品※基本、全てUSED品になりますので、多少の使用感、毛玉、匂い等がある場合がございます。リユースにご理解ある方のみ、お買い求め頂けますと幸いです。即購入可能です！出来るだけ気持ち良く受け取って、喜んで頂けるように注意して発送致しますが梱包の際、圧縮して発送する場合がございます。保管や発送時によるたたみジワはご容赦くださいませ。