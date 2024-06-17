早い者勝ち値下げ！エルメス マキシツイリー

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商品詳細
商品：エルメスマキシツイリーサイズ：W約20.2cmxH約216cm2015年頃、海外ブティックで購入しました。試着のみで保管しておりましたが年数経過しているので目立った傷汚れなしとさせていただきます。※補足お箱ご入用の方は＋1000円でご対応いたします。#エルメス#エルメススカーフ#スカーフ#マキシツイリー#ツイリー
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