新品未使用LOEWEロエベ 三つ折り財布 ミニ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ブランド：LOEWEロエベカラー：ブラックサイズ：横12cm×縦8.5cm×マチ2.5cm素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。付属品：保存袋、箱、カード枚仕様：札入れ×1、オープンポケット×3、カードポケット×6アナグラムのエンボス加工実物の写真です、安心で購入することができます。輸入品の為、簡易包装にしております。気になるなら、慎重に購入してください！お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。
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