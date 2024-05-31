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- 【最終値下】ラストアイドル ラスアイ 直筆 生写真 間島和奏 3枚
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商品詳細
ラストアイドルラスアイ直筆サイン入り 生写真 間島和奏さんです。※真ん中の大人サバイバー衣装は右上にインク染みありますが、最初からのものとなる為、ご了承ください。また、当時に引き当てた袋のまま保管しておりましたが、透明opp袋(最右写真のもの)へのご要望あれば、対応致します。厚紙補強にて発送致します。大切に保管していましたが、初期傷等はご了承ください。(神経質な方はご遠慮下さい)
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