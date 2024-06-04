LouisFeraud2ピース(キュロットスカート)

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商品詳細
カラー...グリーン\u0026白柄・デザイン...無地袖丈...半袖７号サイズ(SからMサイズ)以前、原宿にあったアン株式会社で３万円近くで購入しました。毛100%ですが、ツルツルした触り心地です。大切に保管していましたが、キュロットスカートに一点虫食いを発見しました。コサージュは安全ピンで着脱可能です。
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