IBIZA イビサ パルメーラ 巾着バッグ 新品未使用

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未使用のまま保管していました♪定価31,900円カラー オレンジ30972MATERIALラフィア/綿サイズW260/H220/D200岡山県産の帆布と、ヤシの葉を加工し柔らかく仕上げたラフィアを組み合わせた巾着型の手さげバッグです。帆布は、洗い加工を施すことで独特の風合いにし、ラフィアは、使い込むほどにしなやかになり、艶が出てきます。また、樹脂を含んでいるため、ある程度の防水性があります。軽く、カジュアルな装いはもちろん、浴衣にも合わせていただけるイビサの夏バッグです。内装は、ホックポケットとファスナーポケットを1つずつ備えています。