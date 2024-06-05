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- NieR OVERSIZE UNISEX LONG SHIRT【リボン付き】
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商品詳細
定価¥5400取り外し可能なリボンタイが付いた、コーデの主役になるロング丈シャツが新登場☆オーバーサイズ×ドロップショルダーなのでゆるっとしたシルエットでご着用頂けます。リボンタイは取り外しが可能なのでその日の気分に合わせて着こなしのアレンジをお楽しみ頂けます。リボンは髪に付けてヘアアレンジに使用しても◎フロントには当店オリジナルの擬人化デザインが大きくプリントされており存在感たっぷり◎両襟のブランドロゴは刺繍になっており高級感も◎両サイドには便利なポケット付きです。伸縮性のあるシャツ生地でロングシーズン快適にご着用頂けます。身丈の長いアイテムで、ジェンダーレスなファッションがお好みの男性にもイチオシの一枚です☆【サイズ】F身丈：(最短)89cm(最長)96cm身幅：63.5cm肩幅：62.5cm袖丈：26cmリボン約158cm【素材】ポリエステル100％女性モデル155cm
http://narcologia.ru/goods/peroration641115.html
http://narcologia.ru/goods/providence428794.html
http://narcologia.ru/goods/freezer962498.html
OVERSIZE UNISEX LONG SHIRT【ポケット&取り外し可能リボンタイ付き】 | NIER CLOTHING powered by BASE
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