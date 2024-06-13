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エストネーションボリュームシャツブラウス
商品番号 O72174730131
商品名

エストネーションボリュームシャツブラウス
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げいたしました秋口に丁度良い一枚だと思います未着用品黒フリーサイズ汚れ等見当たりませんが、クローゼット保管素人検品の為ご容赦願いますエストネーションの透け感のあるボリュームシャツブラウスですベルト通しはありません。ウエストリボンつけずに羽織としても使えます袖口が細いリボンでしぼられています
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