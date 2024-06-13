【美品】ティーバイアレキサンダーワン-ボーダータンクトップカットソー サイズS

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商品詳細
【ティーバイアレキサンダーワン-TbyAlexanderwang-ボーダータンクトップカットソー】↓↓↓お勧めアイテムはコチラ↓↓↓#MoDeNeWイチ押しアイテム一覧#MoDeNeWお洒落なカットソー一覧◎即購入大丈夫です。◎お値引き可能です。◎1〜2日で発送いたします。【アイテム情報】○サイズ:38(M)身幅：約47cm総丈：約72cm○色:ホワイト、ブラック○参考価格:45,900円○状態 :状態よく、目立った汚れやほつれはございません。↓↓↓お勧めアイテムはコチラ↓↓↓#MoDeNeWイチ押しアイテム一覧#MoDeNeWお洒落なカットソー一覧高級感綺麗めカットソーシャツブラウス※古着である事のご理解をいただいた上で、ご購入頂けますと幸いです。※ハイブランドから高級ブランド中心に色々なアイテムを出品していきますので、【フォロー】いただけると幸いです。※お手数お掛けしますが購入前にプロフの一読願い致します。
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