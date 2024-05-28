【新品タグ付き】SNIDEL スタンドカラータイトブラウス

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商品詳細
【即購入可】スナイデルのブラウスです。襟元の形やチャイナ風に見えるボタンが特徴的です。色は白色。定価13200円。手持ちの服と合わないため未着用で出品しました。素人保管ですので気になる方は購入ご遠慮ください。マッシュ系 白ブラウス フェミニン ガーリーチャイナブラウス 大人かわいい
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[スナイデル] スタンドカラータイトブラウス SWFB232083 レディース
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