ラルフローレン アンゴラ カシミヤ ウール シャツ エルボーパッチ

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これからの季節に暖かなアンゴラカシミヤ混の1枚です。エルボーパッチつき着用回数少なく状態良いお品です。【ブランド】ラルフローレンRalphLauren【カラー】ネイビー紺色【平置き採寸およそ】サイズ11着丈65身幅47袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント