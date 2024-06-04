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ラルフローレン アンゴラ カシミヤ ウール シャツ エルボーパッチ
商品番号 Q94624513000
商品名

ラルフローレン アンゴラ カシミヤ ウール シャツ エルボーパッチ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

これからの季節に暖かなアンゴラカシミヤ混の1枚です。エルボーパッチつき着用回数少なく状態良いお品です。【ブランド】ラルフローレンRalphLauren【カラー】ネイビー紺色【平置き採寸およそ】サイズ11着丈65身幅47袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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