lLiala×PG⭐️リアラ バイ ピージー ラッフルカラーブラウス

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lLiala×PG｜リアラバイピージー ブラウスラッフルカラー肩先にかかるボリューミーなラッフルカラーが目を惹くブラウス。シンプルながらトレンドを抑えた主役級アイテム。7分丈のパフスリーブも可愛らしいポイント♡ニットやカーディガンなどと重ね着して襟を少しのぞかせた着こなしもオススメ。スリット入りの前後差ヘムが抜け感を演出◎締め付け感のないシルエットで、気負いなくスタイリング出来るのも嬉しいポイント。パンツやスカートにインにしてももたつかずすっきりと着ていただけます。#purple_トップス＜ディテール＞・ラッフル襟・スリット入りの前後差ヘム・胸元に華奢なリボン付き・パフスリーブ・袖丈/7分程マテリアルポリエステル＆コットンのMIX素材でさらりとした肌触り。通気性が良く、涼し気。程よいハリ感でシルエットを綺麗魅せ。薄すぎず厚すぎず、適度な光沢感が◎ご自宅で手洗い可能素材。・厚み/やや薄手・透け感/ホワイト:あり・裏地/なし・伸縮性/なし実寸サイズ着丈:63着丈:63肩幅:40バスト:99袖幅:19袖丈:44.5袖口幅:11重さ:約190gモデルサイズ■モデル身長：159cm■モデル着用サイズ：Sサイズ素材[ホワイト]ポリエステル 65%綿 35%原産国韓国製●状態：数回着用しました。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。お値引きはご遠慮下さい。即購入OKです。